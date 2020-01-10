США ввели санкции против восьми высокопоставленных чиновников Ирана
Министерство финансов Соединённых Штатов сообщило о введении санкций против восьми высокопоставленных чиновников Ирана.
Также ограничительные меры введены в отношении 17 иранских производителей металла и горнодобывающих компаний, пишет RT.
Напомним, 3 января США отчитались об уничтожении третьего по влиятельности человека в Иране. Генерал Касем Сулеймани и ряд лидеров проиранских формирований подверглись ракетной атаке в Ираке. После этого Иран ударил по военным базам США, в результате погибли около 80 человек.
Позже США направили письмо в Совет Безопасности ООН, в котором они заявили о готовности провести переговоры с Ираном.ОбществоВласть
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