США ввели санкции против восьми высокопоставленных чиновников Ирана

Министерство финансов Соединённых Штатов сообщило о введении санкций против восьми высокопоставленных чиновников Ирана.

Также ограничительные меры введены в отношении 17 иранских производителей металла и горнодобывающих компаний, пишет RT.

Напомним, 3 января США отчитались об уничтожении третьего по влиятельности человека в Иране. Генерал Касем Сулеймани и ряд лидеров проиранских формирований подверглись ракетной атаке в Ираке. После этого Иран ударил по военным базам США, в результате погибли около 80 человек.

Позже США направили письмо в Совет Безопасности ООН, в котором они заявили о готовности провести переговоры с Ираном.