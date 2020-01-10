Итоги дня: суд по делу о крушении Boeing в Казани, строительство второй ветки казанского метро, рекордное количество туристов в Татарстане

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 10 января.

Сегодня стало известно, что бывший депутат Казгордумы от КПРФ Азат Ислаев назначен вице-мэром Владивостока. Полномочия депутата он сложил в июле, после чего переехал в Приморский край, где с сентября работал помощником губернатора Олега Кожемяко. Подробнее — в материале «Реального времени».

В Казани планируют начать строительство тоннеля второй ветки метро от станции «Улица Академика Сахарова» в середине февраля. Сейчас ведется подготовка территории под будущие станции метро и вынос коммуникаций. Проект первого этапа строительства второй линии уже получил положительное утверждение Госэкспертизы.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Незаконная охота» против браконьеров, которые ради удовольствия расстреляли трех лосей, двух косуль и одного кабана.

Детский сад №104 в Казани закрыл Роспотребнадзор РТ. Причина — игнорирование учреждением ранее выданных предписаний по ремонту. Ранее ведомство выявило неудовлетворительное санитарно-техническое состояние отмостков, фасада здания и помещений детского сада. Учреждению было предписано устранить нарушения, так как они несут угрозу жизни и здоровью детей.

В Саудовской Аравии прошел шестой этап ралли-рейда «Дакар-2020». На финиш сегодняшнего спецучастка первым приехал экипаж «КАМАЗ-мастера» под управлением Андрея Каргинова. Вторым доехал еще один татарстанский пилот Антон Шибалов, который на 5 минут опередил белоруса Сергея Вязовича, ставшего третьим.

Также стало известно, что Татарстан в период новогодних праздников с 30 декабря по 8 января посетили более 170 тыс. туристов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 20 тыс. человек.

Телекомпания ВГТРК сняла с эфира программу «Сам себе режиссер», выходившую с января 1992 года, а также приостановила производство программ «Утренняя почта» и «Смехопанорама».

Лаишевский районный суд Татарстана начнет рассматривать дело об авиакатастрофе Boeing 737-500 в Казани 24 января. В преступной халатности обвиняют бывшего главу межрегионального управления Росавиации Шавката Умарова, в нарушении правил безопасности на воздушном транспорте — экс-заместителя гендиректора авиакомпании «Татарстан» Валерия Портнова и замдиректора летной службы Виктора Фомина. Все трое вину не признают.