Следственный комитет РТ возбудил уголовное дело после того, как ветерана по ошибке признали умершим

Фото: кадр видео «Татарстан 24»

Следственный комитет РТ провел доследственную проверку после публикации в СМИ истории о ветеране, которого соцслужбы признали умершим.

В ходе проверки было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных работников соцслужбы. Выяснилось, что в список умерших ветерана внесли в сентябре 2019 года. На протяжении трех месяцев ему не были выплачены государственные субсидии на сумму 59,4 тысячи рублей. Сейчас права ветерана полностью восстановлены, передает ведомство.

Ранее «Реальное время» сообщало, что 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Михаила Павлова, которого ранее по ошибке признали умершим, восстановили в списках на получение положенных субсидий.