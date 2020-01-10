Дошколят из опечатанного Роспотребнадзором РТ садика распределят по другим детским садам

Исполком Казани прокомментировал экстренное закрытие детского садика №104, в результате чего родителям бело некуда девать своих детей. Как прокомментировали «Реальному времени», дошколят распределят по 14 детским садам, которые примут их с понедельника следующей недели.

Сообщается, что информация о закрытии детских садов на капитальный ремонт была доведена до руководителей учреждений еще в сентябре. Однако руководство детского садика не учло рекомендации об информировании родителей детей, из-за чего возникло недопонимание. В итоге работу администрации детского сада Управление образования взяло на особый контроль.

Чтобы уладить инцидент, 298 детей сегодня находились во втором здании детского сада. С понедельника дети будут распределены по 14 детским садам.

Ранее детский сад №104 в Казани закрыл Роспотребнадзор РТ. Причина — игнорирование учреждением ранее выданных предписаний по ремонту.