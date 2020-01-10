В Нижнем Новгороде будут судить преподавателя уголовно-правовых дисциплин

Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ направило в суд уголовное дело в отношении заведующего кафедрой уголовно-правовых дисциплин Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ).



Как считает следствие, 4 апреля 2019 года преподаватель получил от студента факультета экономики, управления и права 30 тысяч рублей за изготовление от его имени дипломной работы и ее последующее рецензирование. Кроме этого, в 2018 году он принял у студентки зачет за защиту курсовой работы без ее фактической защиты и сдачу экзамена без фактической проверки знаний по дисциплине «Криминалистика», передает ведомство.

Преподаватель отстранен от работы. Уголовное дело направлено в суд.