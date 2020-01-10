Пострадавшие от действий мошенников покупатели недвижимости смогут получать компенсации

С нового года в России вступили в силу изменения, защищающие добросовестных покупателей недвижимости и одновременно предусматривающие возмещение убытков.

Как передает пресс-служба Кадастровой палаты РТ, при заключении сделки покупатель, полагавшийся на данные ЕГРН, получает статус добросовестного. Если нечестный продавец указал неверные сведения об объекте, и в дальнейшем появился спор на право собственности недвижимости, добросовестный покупатель может потребовать компенсацию за счет государства. При выплате органы имеют право возместить свои убытки у недобросовестного продавца

Предельный размер компенсации не установлен. Размер определяется судом на основании суммы реального ущерба.