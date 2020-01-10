Главное к утру: Иран сбил украинский Boeing, новые российские миллиардеры и казанский чиновник в Самаре

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 10 января.

Американские СМИ сообщили, что ПВО Ирана случайно сбили украинский авиалайнер, вылетевший из Тегерана в Киев. Эту информацию подтвердила Канада. Позже появилось видео, на котором якобы запечатлено попадание произведенной в РФ зенитной ракеты в Boeing.



По данным Forbes, в России появятся два новых долларовых миллиардера. Американский фонд Insight Partners купит стартап Veeam Software за $5 млрд. Деньги получат основатели компании Ратмир Тимашев и Андрей Баронов.



Бывший заместитель председателя Госкомитета по туризму Татарстана Артур Абдрашитов возглавил Департамент туризма Самарской области.



Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что не будет выполнять требований протестующих об отставке. Тогда главе республики предложил уйти парламент Абхазии.



Минсельхоз Татарстана готовится к возможным заявкам на субсидии от разводчиков виноградных улиток. Однако пока ни один фермер не запрашивал поддержки государства на подобный проект.

