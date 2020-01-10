Эксперты назвали главные ошибки при заправке автомобиля

Эксперты «Российской газеты» назвали пять главных ошибок при заправке автомобиля.

Самой распространенной ошибкой является заправка «не тем» топливом, так как некоторые путают «бензиновый» и «дизельный» пистолеты. Далее идет заправка при работающем двигателе, так как это может привести к возгоранию машины, если искра от неисправной системы выпуска или разряд статического электричества попадет на подтеки разлитого топлива или его пары.

Следующей ошибкой является заправлять автомобиль «под завязку», так как топливо может вытечь наружу. Также некоторые заправщики нередко забывают вынуть заправочный пистолет из горловины топливного бака. Обрыв заправочного шланга приравнивается к ДТП, которое придется либо оформлять, либо решать вопрос на месте.

Еще некоторые водители забывают заблокировать двери автомобиля перед оплатой за топливо, из-за чего воры могут проникнуть в машину.

Ранее сообщалось, что по итогам января — декабря в Татарстане максимальные цены на бензин выросли на 2,92%. Так, с начала года по май цены на топливо оставались стабильными, с 28 мая они повысились на 1,5%, с 19 июня — на 1,4%.