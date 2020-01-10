Сегодня в отдельных районах Татарстана ожидается метель и до -5 градусов

В пятницу, 10 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Снег, мокрый снег. В отдельных районах метель, гололед. На дорогах сохранится гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, утром местами сильный, порывами до 15—17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от 0°С до -5°С. В Казани возможно от 0°С до -3°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от -2°С до -4°С.