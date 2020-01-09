Ученые официально признали крупнейший вид пресноводных рыб вымершим

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Научный журнал Science of the Total Environment опубликовал материал, в котором признал вид рыбы-веслоноса вымершим.

Веслонос обитал в китайской реке Янцзы. Этот вид рыбы относился к семейству лучеперых. По данным ученых, веслонос в большом количестве населял пресные воды планеты 70 миллионов лет назад. Его длина могла достигать 7 метров, передает издание.

В 70-е годы веслоносов добывали так активно, что их численность резко снизилась. В 2003 году рыбу видели в последний раз. Ученые считают, что веслоносы вымерли в промежутке между 2005 и 2010 годами. Так как в неволе их не разводили, восстановить численность невозможно.

Ранее ученые обнаружили в Якутии ископаемые останки организмов, которые обитали на Земле в эдиакарский период (635—542 млн лет назад).