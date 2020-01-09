США заявили о готовности переговоров с Ираном

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США направили письмо в совет безопасности ООН, в котором они заявили о готовности провести переговоры с Ираном.

Как сообщает «Российская газета», Вашингтон объясняет атаку на Касема Сулеймани реализацией своего права на самооборону. Однако для «предотвращения дальнейшей угрозы международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима» американская администрация готова сесть за стол переговоров.

Напомним, Пентагон отчитался об уничтожении третьего по влиятельности человека в Иране. Генерал Касем Сулеймани и ряд лидеров проиранских формирований подверглись ракетной атаке в Ираке. После этого Иран ударил по военным базам США, в результате погибли около 80 человек.