Онищенко рассказал студентам, как не надо готовиться к сессии

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал студентов отказаться от употребления энергетических напитков во время подготовки к экзаменам. Саму практику использования таких напитков во время экзаменационной сессии он назвал «безобразием».

— Мы тоже были студентами, но, слава богу, тогда этого яда не было. По-разному люди готовились к экзамену, кто-то крепкий чай пил, кто-то на протяжении всего семестра учился, и поэтому у него не было необходимости. Но в любом случае это того не оправдывает — вот эти все энергетики, — приводит слова Онищенко ТАСС.

Онищенко добавил, что для студентов будет лучше получить оценку на балл ниже, чем пожертвовать здоровьем ряди высокой отметки.