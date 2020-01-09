В Татарстане ожидается метель и до -9°С

В четверг, 9 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой туман, снег и даже метель.

Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами сильный порывами до 16 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Температура воздуха днем составит от -4°С до -9°С. В Казани метеорологи обещают 4—6 градусов ниже ноля. В Набережных Челнах, напротив, температуры будут начинаться от -6°С до -9°С.

На дорогах возможна гололедица.