В Татарстане на пожаре погиб пожилой мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Накануне в Татарстане в селе Новошешминск загорелся жилой дом. На пожаре погиб мужчина 1955 года рождения.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 18.20. Локализовать огонь удалось уже в 18.30. Еще через 5 минут открытое горение было ликвидировано.

Площадь пожара составила 54 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ. Тело было обнаружено в ходе разбора завалов. Причина пожара устанавливается.