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Путин поздравил россиян с Рождеством

10:47, 07.01.2020
Путин поздравил россиян с Рождеством
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил православных россиян с Рождеством.

В своем обращении глава страны отметил роль Русской православной церкви (РПЦ) и других христианских конфессии в деле укрепления духовно-нравственных основ общества.

«Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия», — говорится в сообщении.

В Рождественскую ночь Владимир Путинприсутствовал на богослужении в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, передает пресс-служба Кремля.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил православных жителей республики с Рождеством Христовым.

ОбществоВласть
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