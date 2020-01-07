Путин поздравил россиян с Рождеством
Президент России Владимир Путин поздравил православных россиян с Рождеством.
В своем обращении глава страны отметил роль Русской православной церкви (РПЦ) и других христианских конфессии в деле укрепления духовно-нравственных основ общества.
«Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия», — говорится в сообщении.
В Рождественскую ночь Владимир Путинприсутствовал на богослужении в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, передает пресс-служба Кремля.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил православных жителей республики с Рождеством Христовым.
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