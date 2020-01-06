Жительницу Казани избили в московском отеле и выгнали на улицу

Жительницу Казани в канун Нового года избили в отеле Москвы и выгнали на улицу.

По словам потерпевшей, 22 декабря она заселилась в отель Kutuzov House. Причиной конфликта стало желание девушки готовить себе самой, не прибегая к кухне отеля. После этого сотрудница набросилась на клиентку и выгнала ее на улицу.

«У меня особая форма питания. Я очень привыкла сама себе готовить именно то, что мне захочется и когда захочется. Привыкла к своей еде», — рассказала «Татар-информ» Асия Рахматуллина.

В самом отеле отметили, что Асия первой начала конфликт. Якобы девушке предложили покинуть отель, однако она набросилась на администратора.