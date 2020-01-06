В Казани скорая помощь выполнила более 9 тысяч вызовов с 30 декабря по 5 января

Фото: пресс-служба президента РТ

В Казани за минувшую неделю, с 30 декабря по 5 января, скорая помощь выполнила более 9 тысяч вызовов, в том числе 1,1 тысячи вызовов в общественные места.

Чаще всего — 7,6 тысячи раз — медики выезжали из-за обращений по поводу различных заболеваний. 180 раз поводом для вызова скорой стали острые нарушения мозгового кровообращения, 41 раз — острые инфаркты миокарда. На роды скорая приезжала 75 раз.

За помощью к врачам после несчастных случаев обращались 1003 раза, причем 34 звонка поступило с мест аварий. Уточняется, что за праздничную неделю в ДТП пострадали 35 человек, в больницы доставили 21 потерпевшего, передает мэрия Казани.