В МВД назвали число заблокированных за год сайтов о наркотиках

С начала 2019 года в России заблокировали доступ почти к 21 тысяче интернет-ресурсов, на которых распространялась запрещенная информация о наркотиках.

«С 1 января по 30 ноября 2019 года Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России рассмотрело свыше 37 тыс. электронных обращений, по которым принято почти 21 тыс. экспертных решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам, распространяющим запрещенную информацию о наркотиках», — сообщили ТАСС в пресс-службе МВД РФ.

Собеседник агентства уточнил, что значительное количество заблокированных ресурсов зарегистрированы за пределами России.

Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило законопроект об ужесточении наказания за распространение запрещенной информации о наркотических средствах и психотропных веществах в интернете.

