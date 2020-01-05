«Ак Барс» в овертайме обыграл «Трактор», отыгравшись с 0:3

«Ак Барс» в овертайме обыграл челябинский «Трактор» (4:3от) в матче регулярного первенства КХЛ.

По ходу встречи казанцы уступали сопернику со счетом 0:3. Однако, дубль Зарипова и гол Галиева помогли «Ак Барсу» перевести игру в овертайм, где победную шайбу забросил молодой Галимов.

«Ак Барс» (Казань) — «Трактор» (Челябинск) – 4:3 (0:1, 0:2, 3:0, 1:0)

Голы:

0:1 Седлак (Основин, Кейлоф, 14:48)

0:2 Авцин (Карлин, Косов, 29:07)

0:3 Бэйлен (32:39)

1:3 Галиев (Галимов А. Зарипов, 40:58)

2:3 Зарипов (Викстранд, Галимов А. 52:42)

3:3 Зарипов (Галимов А. 58:28)

4:3 Галимов А (62:40)