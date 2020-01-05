«Нефтехимик» в гостях уступил «Автомобилисту», пропустив три шайбы за пять минут
«Нефтехимик» в матче регулярного первенства КХЛ уступил «Автомобилисту» (0:3).
Все голы во встрече были заброшены в середине второго периода. Хозяева льда трижды сумели распечатать ворота нижнекамцев в промежутке между 30-й и 35-й минутами матча. В заключительном периоде «Нефтехимик» мог отквитать одну шайбу, но итоговый результат остался неизменным.
«Автомобилист» — «Нефтехимик» — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Голы:
1:0 — Дацюк (Белоусов, Батыршин, 30:14)
2:0 — Холланд (Секстон, 32:37)
3:0 — Батыршин (Доус, Мэйсек, 35:03).
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