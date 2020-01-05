Скончалась пресс-секретарь Академии наук Татарстана Маргарита Небольсина

Скончалась писательница, заслуженный работник культуры Республики Татарстан, пресс-секретарь Академии наук Республики Татарстан Маргарита Небольсина.

«Министерство культуры Республики Татарстан выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной писателя, заслуженного работника культуры Республики Татарстан, пресс-секретаря Академии наук Республики Татарстан Небольсиной Маргариты Викторовны и разделяет горечь утраты», — сообщает пресс-служба ведомства.

Небольсина родилась 4 января 1955 года в Казани, в 1979 году окончила историко-филологический факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина. С 2007 года возглавляла отдел по связям с общественностью и СМИ как пресс-секретарь Академии наук РТ.