Сегодня в Татарстане без существенных осадков и до -5 градусов

В понедельник, 6 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах туман. Днем без существенных осадков. На дорогах сохранится гололедица, местами сильная.

Ветер западный, северо-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от 0°С до -5°С. В Казани возможно от -1°С до +1°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от -2°С до +2°С.