В Татарстане после столкновения автомобилей один человек погиб, еще пять пострадали

В Бугульминском районе Татарстана в результате ДТП погиб один человек.

Инцидент произошел 4 января в 17.10 на 329-м км а/д Казань — Оренбург. Водитель автомобиля Lada выехал на встречную полосу и совершил столкновение с другой машиной Lada, Kalina.

В результате ДТП пассажирка Kalina скончалась на месте. Водитель и два пассажира Kalina, водитель и пассажир Lada с различными травмами госпитализированы.