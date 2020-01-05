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В Татарстане после столкновения автомобилей один человек погиб, еще пять пострадали

10:50, 05.01.2020
В Татарстане после столкновения автомобилей один человек погиб, еще пять пострадали
Фото: realnoevremya.ru

В Бугульминском районе Татарстана в результате ДТП погиб один человек.

Инцидент произошел 4 января в 17.10 на 329-м км а/д Казань — Оренбург. Водитель автомобиля Lada выехал на встречную полосу и совершил столкновение с другой машиной Lada, Kalina.

В результате ДТП пассажирка Kalina скончалась на месте. Водитель и два пассажира Kalina, водитель и пассажир Lada с различными травмами госпитализированы.

Происшествия Татарстан
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