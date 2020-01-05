Сегодня в Татарстане ожидается снег и до +2

В воскресенье, 2 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем небольшой снег, мокрый снег, в отдельных районах гололед. На дорогах гололедица, местами сильная.

Ветер юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -3°С до +2°С. В Казани возможно от -1°С до +1°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от -2°С до +2°С.