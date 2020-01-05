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Сегодня в казанском парке «Черное озеро» пройдет мастер-класс по фигурному катанию

00:23, 05.01.2020
Сегодня в казанском парке «Черное озеро» пройдет мастер-класс по фигурному катанию
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня, 5 января, в парке «Черное озеро» пройдет мастер-класс по фигурному катанию. Его проведет бронзовый призер Универсиады 2019 года Арина Пашина.

Мероприятие начнется 11:00. Вход со своими коньками свободный, прокат коньков — 150 рублей в час.

Серия мастер-классов по фигурному катанию продолжится 8 и 11 января, сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов.

Ранее сообщалось, что Новый год у Центра семьи «Казан» и в парке «Черное озеро» встретили 50 тыс. жителей и гостей столицы Татарстана.

Общество Татарстан
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