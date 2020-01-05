Сегодня в казанском парке «Черное озеро» пройдет мастер-класс по фигурному катанию
Сегодня, 5 января, в парке «Черное озеро» пройдет мастер-класс по фигурному катанию. Его проведет бронзовый призер Универсиады 2019 года Арина Пашина.
Мероприятие начнется 11:00. Вход со своими коньками свободный, прокат коньков — 150 рублей в час.
Серия мастер-классов по фигурному катанию продолжится 8 и 11 января, сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов.
Ранее сообщалось, что Новый год у Центра семьи «Казан» и в парке «Черное озеро» встретили 50 тыс. жителей и гостей столицы Татарстана.Общество Татарстан
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