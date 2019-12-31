В Кремле назвали достижения и неудачи уходящего года

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главным достижением 2019 года то, что российская экономика и социальная сфера сохраняют устойчивость, однако подчеркнул, что темпы роста экономики пока скромные, и это является главной неудачей года.

«Пока говорить о каком-то солидном росте тоже нельзя, но, тем не менее, тенденция ушла в плюс. И это на фоне абсолютно гарантированной макроэкономической стабильности. Вот это, наверное, главное достижение, потому что российская экономика, несмотря на недружественную, скажем так, атмосферу, в которой она существует, российская экономика и социальная система они абсолютно сохраняют свою устойчивость. Вот это является главным достижением», — отметил Песков.

Главной неудачей он назвал недостаточный темп роста экономики страны, передает «РИА Новости».

Ранее экономисты рассказали, что наступающий год для рубля будет относительно спокойным.