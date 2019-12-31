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День в истории: канун Нового года, первый полет сверхзвукового самолета Ту-144, день рождения Анри Матисса

01:25, 31.12.2019
День в истории: канун Нового года, первый полет сверхзвукового самолета Ту-144, день рождения Анри Матисса
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 31 декабря. В этот день отмечают:

  • канун Нового года,
  • День медитации о мире на планете,
  • завершение финансового года,
  • День Центра специальных перевозок МВД РФ.

В этот день произошли следующие события:

  • 1869 год — обнаружены руины храма Артемиды Эфесской — одного из семи чудес света античного мира,
  • 1942 год — завершилась оборона Кавказа в годы Великой Отечественной войны,
  • 1960 год — в Волгограде вышли в рейс первые троллейбусы,
  • 1968 год — состоялся первый полет советского пассажирского сверхзвукового самолета Ту-144,
  • 1999 год — Борис Ельцин объявил о досрочном сложении с себя полномочий главы государства.

Родились:

  • 1763 год — Пьер-Шарль де Вильнев, французский военный деятель, адмирал,
  • 1838 год — Эмиль Лубе, французский политический деятель, президент Третьей республики во Франции,
  • 1842 год — Джованни Болдини, итальянский живописец, портретист и жанрист,
  • 1869 год — Анри Матисс, французский художник,
  • 1937 год — Энтони Хопкинс, британский и американский актер, режиссер, лауреат премии «Оскар»,
  • 1973 год — Николай Цискаридзе, российский артист балета и педагог, народный артист России.

Ушли из жизни:

  • 1679 год — Джованни Альфонсо Борелли, итальянский ученый эпохи Возрождения, основоположник биомеханики,
  • 1996 год — Лев Ошанин, советский поэт, автор многих песен,
  • 2013 год — Лидия Вертинская, советская и российская актриса, художник.
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