День в истории: канун Нового года, первый полет сверхзвукового самолета Ту-144, день рождения Анри Матисса
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 31 декабря. В этот день отмечают:
- канун Нового года,
- День медитации о мире на планете,
- завершение финансового года,
- День Центра специальных перевозок МВД РФ.
В этот день произошли следующие события:
- 1869 год — обнаружены руины храма Артемиды Эфесской — одного из семи чудес света античного мира,
- 1942 год — завершилась оборона Кавказа в годы Великой Отечественной войны,
- 1960 год — в Волгограде вышли в рейс первые троллейбусы,
- 1968 год — состоялся первый полет советского пассажирского сверхзвукового самолета Ту-144,
- 1999 год — Борис Ельцин объявил о досрочном сложении с себя полномочий главы государства.
Родились:
- 1763 год — Пьер-Шарль де Вильнев, французский военный деятель, адмирал,
- 1838 год — Эмиль Лубе, французский политический деятель, президент Третьей республики во Франции,
- 1842 год — Джованни Болдини, итальянский живописец, портретист и жанрист,
- 1869 год — Анри Матисс, французский художник,
- 1937 год — Энтони Хопкинс, британский и американский актер, режиссер, лауреат премии «Оскар»,
- 1973 год — Николай Цискаридзе, российский артист балета и педагог, народный артист России.
Ушли из жизни:
- 1679 год — Джованни Альфонсо Борелли, итальянский ученый эпохи Возрождения, основоположник биомеханики,
- 1996 год — Лев Ошанин, советский поэт, автор многих песен,
- 2013 год — Лидия Вертинская, советская и российская актриса, художник.
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