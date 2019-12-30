Итоги дня: погода в новогоднюю ночь, «портфель самозанятого» в Татарстане, новая плата за детский сад

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 30 декабря.

Гидрометцентр Татарстана рассказал о погоде 31 декабря и 1 января. Так, ночью и днем 31 декабря, в связи с выходом на Европейскую территорию России активного североатлантического циклона, погода в Республике Татарстан существенно ухудшится. Ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее, сильный юго-западный ветер порывами до 17—22 м/с, в отдельных районах гололед. Прогнозируется существенный рост температуры воздуха: минимальная ночью составит -8... -13°, в восточных районах до -16... -21°, с повышением к утру; в течение дня повысится до -4... +1°. На дорогах сильная гололедица и образование снежных заносов.



Также эксперты рассказали, что среднегодовая температура в 2019 году в России стала самой высокой за всю историю метеонаблюдений.

Начальник Татарстанской таможни, генерал-майор таможенной службы Альберт Мавликов покинет пост. С 9 января 2020 года он возглавит Северо-Кавказское таможенное управление.



Фонд поддержки предпринимательства Татарстана разработал «портфель самозанятого», содержащий набор услуг для старта и развития бизнеса. Его могут получить самозанятые, зарегистрированные в этом статусе с начала декабря 2019 года. Всего планируют разыграть 500 таких комплектов.

Кабмин Татарстана утвердил размер платы за детский сад в новом году. Согласно документу, максимальный (то есть при пребывании ребенка пять дней в неделю) размер платы за детсад в Казани за одного воспитанника в возрасте от 2 месяцев до 3 лет составит около 4,9 тыс. рублей в месяц. Для детей старше трех лет максимальный размер родительской платы составит чуть более четырех тысяч рублей.

