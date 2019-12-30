Суд снял арест с недвижимости замминистра финансов РТ по делу Роберта Мусина

Вахитовский райсуд Казани продолжил рассмотрение уголовного дела Роберта Мусина о миллиардных хищениях в «Татфондбанке». Было решено снять ограничения с недвижимости замминистра финансов РТ Данила Волкова.

Сегодня решался вопрос о продлении ареста на имущество самого Мусина и «третьих лиц» — родственников экс-главы ТФБ, бывшего топ-менеджмента банка и компаний, предположительно задействованных в серых схемах Мусина, — квартирах, домах, земельных участках в Казани, Москве, Лаишевском и Зеленодольском районах РТ, авто, банковских счетах и ценных бумагах.

О продлении ареста еще на три месяца, до 4 апреля 2020 года, ходатайствовало гособвинение, сам Мусин не возражал и оставил вопрос на усмотрение суда.

Зато возражали сразу несколько представителей экс-членов совета директоров ТФБ — юрист Тамара Овчинникова, защищающая интересы замминистра финансов РТ, бывшего члена совета директоров ТФБ Данила Волкова, и Заур Читая, в суде представляющий интересы экс-зампредправления ТФБ Рамиля Насырова.

Овчинникова апеллировала к тому факту, что арестованное имущество было приобретено Волковым до начала работы в «Татфондбанке». Читая настаивал, что Насыров в принципе не влиял на решения непосредственно о выдаче кредитов банком юрлицам и в «схемах» не участвовал.

Выслушав стороны, суд на три месяца продлил арест имущества практически всех запрошенных гособвинением свидетелей, близких к Мусину лиц и компаний, в том числе жены и дочери бывшего главы ТФБ.

Арест был снят лишь с двух земельных участков и трех квартир Дениса Волкова, одна из которых — в Казани. Еще один дом замминистра финансов РТ, построенный в 2015 году, остался под арестом. Частично был снят арест и с имущества Насырова — с квартиры, земля и мотоцикл бывшего топ-менеджера остались под арестом.