В Татарстане увеличат пособия за рождение первенцев

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Министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова на итоговой пресс-конференции рассказала, что в 2020 году на пособия за рождение первых детей в бюджете заложили 4 млрд рублей. Это в четыре раза больше, чем затраты 2019 года.

По словам Зариповой, в РТ на 8,3% снизилась рождаемость. В этом году в Татарстане родилось на 3,5 тыс. детей меньше. В целом показатели рождаемости снижаются в целом по стране. При этом в сельской местности глубина падения рождаемости не столь критична.

«Два года реализации программы показали, что меры поддержки возымели эффект — в сельских районах глубина падения рождаемости не столь велика. По первым и третьим детям республика приросла — это беспрецедентная ситуация для страны», — передает слова Зариповой РБК.

В 2020 году до 80% семей смогут получить пособия за рождение первого ребенка. Условием для этого должен быть семейный доход — менее 60,5 тыс. рублей в месяц. Ежемесячные пособия в размере 9,4 тыс. рублей будут выплачиваться до достижения ребенком 3 лет.

Ранее сообщалось, что новорожденным из малоимущих семей власти Татарстана будут дарить валенки.