Главное к утру: иск в суд за реконструкцию без разрешения и борьба со снюсами

Президент РТ Рустам Минниханов заявил, что власти республики должны «сделать все необходимое» для борьбы со снюсами и другой никотиносодержащей продукцией.

«Я попросил провести встречу с представителями всех служб, которые будут задействованы в этой работе. Также необходимо соответствующее медиасопровождение. Мы должны пройти весь путь, отработать судебную практику. Главное — уже есть случаи отравления», — приводит слова президента РТ его пресс-служба.



Также Рустам Минниханов призвал решить вопрос с оплатой труда в агропромышленном комплексе. По его словам, проблемы в этой сфере влияют на отток специалистов из села.

«Размер и своевременность заработной платы — это очень важно. По всем этим вопросам необходимо системно вести работу», — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Он обратил внимание, что на селе часть выплат происходит в натуральной форме, что не учитывается в общем балансе.



В Нижнекамске в одном из ресторанов посетитель напал на ростовую куклу панды. Во время корпоратива мужчина избил куклу и разорвал ее.

Судя по видео, мужчина неожиданно подбежал к кукле в разгар представления и буквально напрыгнул на нее. Другим участникам пришлось оттаскивать дебошира.



Организаторы считают, что ущерб составил 100 тысяч рублей. Владельцы куклы утверждают, что она не подлежит восстановлению.



Баскетбольный УНИКС подписал договор с разыгрывающим Джорданом Теодором. Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.

Контракт с американским разыгрывающим рассчитан до конца текущего сезона 2019/2020.

Ранее Теодор выступал за турецкий «Бешикташ». В нынешнем сезоне чемпионата Турции американец набирал в среднем 15,1 очка и 6,8 передачи за игру.



В Арске собственник решил провести реконструкцию исторического здания без необходимых разрешений. Теперь Минкультуры Татарстана и Госкомитет РТ по охране объектов культурного значения подадут на него в суд



По факту незаконных работ уже возбуждено уголовное дело. Теперь же предполагается через суд обязать собственника законсервировать объект.

«На сегодня здание, фактически из-за климатических условий, также разрушается», — заявил председатель Госкомитета Иван Гущин.

