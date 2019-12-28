В авиакатастрофе в Казахстане погибла известная журналистка

При крушении самолета под Алматы погибла журналистка казахстанского информационного агентства Informburo Дана Круглова. Она умерла в возрасте 35 лет.

Круглова являлась выпускающим редактором портала, эту должность она заняла в начале 2019 года, сообщает Informburo.kz.

Она летела в Нур-Султан, чтобы отпраздновать Новый год с родителями.

По последним данным, в больницах остаются почти 50 человек. Предварительные итоги расследования будут озвучены 10 января.