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В авиакатастрофе в Казахстане погибла известная журналистка

03:36, 28.12.2019
В авиакатастрофе в Казахстане погибла известная журналистка
Фото: twitter.com / Тотал Казахстан

При крушении самолета под Алматы погибла журналистка казахстанского информационного агентства Informburo Дана Круглова. Она умерла в возрасте 35 лет.

Круглова являлась выпускающим редактором портала, эту должность она заняла в начале 2019 года, сообщает Informburo.kz.

Она летела в Нур-Султан, чтобы отпраздновать Новый год с родителями.

По последним данным, в больницах остаются почти 50 человек. Предварительные итоги расследования будут озвучены 10 января.

Происшествия
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