За игнорирование штрафа ГИБДД должнику пришлось заплатить в 8 раз больше

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Неуплата штрафов ГИБДД для юрлица в Набережных Челнах обернулась наложением исполнительского сбора, который оказался в 8 раз больше самого долга.

«На исполнении в отделе судебных приставов №3 по г. Набережные Челны находились 6 исполнительных производств о взыскании с юридического лица штрафов ГИБДД на общую сумму 7,5 тысячи рублей. Зная о наличии задолженностей по штрафам, компания не спешила с оплатой. За неуплату долга в установленный срок судебным приставом вынесен исполнительский сбор», — сообщила пресс-служба Управления ФССП по РТ.

Согласно действующему законодательству, исполнительский сбор составляет не менее 10 тысяч рублей с должника-организации. В результате при наличии 6 исполнительных производств общая сумма задолженности составила 67,5 тысячи рублей. Данная мера побудила организацию выплатить долг, а также исполнительский сбор в полном объеме.