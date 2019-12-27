Главное к утру: 17 млрд на долгострои, 15 суток виновнику аварии и 50 тысяч рублей за оригинальные сани

Фонд защиты прав дольщиков принял решение направить 17 млрд рублей на восстановление прав 8 тысяч граждан. В том числе 5,9 млрд рублей пойдут на достройку объектов «ФОНа» и фирмы «Свей» в Татарстане, а также в других регионах.

Всего планируется завершить 31 дом.

Казанец Ринат Минибаев, виновник массового тарана на улице Татарстан, получил 15 суток административного ареста. Мировой суд Вахитовского района признал его виновным в оставлении места ДТП.

Судом установлено, что правонарушение было совершено Минибаевым, управлявшим автомобилем «Шкода Октавия», 25 декабря в 19.45 у дома 7 по улице Татарстан после столкновения с несколькими машинами.

В суде водитель вину не признал, уточнили «Реальному времени» в Вахитовском суде Казани. Соответствующая информация опубликована на сайте суда.

Представители вневедомственной охраны Росгвардии напомнили жителям Татарстана о необходимости соблюдать меры безопасности в праздники, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Например, не стоит рассказывать в соцсетях о планах надолго уехать из города. Это может подстегнуть желание преступников залезть в вашу квартиру. Также стоит подумать об установке в доме тревожной кнопки. С начала года группы задержания выезжали по тревоге более 3 тысяч раз. Выявлено 254 правонарушения.

В казанском парке имени Горького пройдет ежегодный фестиваль «Сани Казани». Победитель получит 50 тысяч рублей. Фестиваль пройдет 4 января, сообщается на сайте мэрии. Заявки принимаются до 30 декабря.

Команды от 2 до 5 человек должны представить оригинальные санки на основе тюбингов. На этих санках участники скатятся с горки.

Начало фестиваля запланировано на 12.00, сообщают организаторы.

