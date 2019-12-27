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День в истории: День спасателя, взрыв сверхновой звезды и день рождения Сергея Бодрова

01:29, 27.12.2019
День в истории: День спасателя, взрыв сверхновой звезды и день рождения Сергея Бодрова
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 27 декабря.

  • В России отмечается День спасателя

В этот день произошли следующие события:

  • 1831 — Чарльз Дарвин взошел на борт корабля «Бигль», чтобы совершить путешествие, в ходе которого он сформулировал теорию эволюции.
  • 1949 — Нидерланды признали независимость Индонезии.
  • 1979 — штурм дворца Амина в Кабуле, Афганистан.
  • 1994 — в Москве около южного выхода ВДНХ взорвался рейсовый автобус.
  • 2004 — зафиксирован взрыв сверхновой звезды на расстоянии около 50 000 световых лет от Земли.

Родились:

  • 1571 — Иоганн Кеплер (ум. 1630), немецкий математик и астроном.
  • 1761 — Михаил Барклай-де-Толли (ум. 1818), российский полководец, герой Отечественной войны 1812 года.
  • 1822 — Луи Пастер (ум. 1895), французский химик и биолог.
  • 1848 — Джованни Баттиста Пирелли (ум. 1932), итальянский инженер, предприниматель, политик, основатель компании Pirelli.
  • 1901 — Марлен Дитрих (ум. 1992), немецкая и американская актриса и певица.
  • 1939 — Эммануил Виторган, актер театра и кино, народный артист России.
  • 1948 — Жерар Депардье, французский актер.
  • 1955 — Михаил Барщевский, российский адвокат, общественный деятель.
  • 1963 — Гаспар Ноэ, французский кинорежиссер и сценарист.
  • 1971 — Сергей Бодров-младший (погиб в 2002), российский актер, режиссер, сценарист.

Ушли из жизни:

  • 1923 — Александр Гюстав Эйфель (р. 1832), французский инженер-строитель.
  • 1938 — Осип Мандельштам (р. 1891), русский писатель, переводчик и литературный критик.
  • 1942 — Уильям Джордж Морган (р. 1870), американский преподаватель, изобретатель баскетбола.
  • 1993 — Мелитон Кантария (р. 1920), младший сержант, вместе с сержантом М.А. Егоровым водрузивший Знамя Победы на крыше Рейхстага.
  • 2009 — Исаак Шварц (р. 1923), советский и российский композитор, народный артист России.
  • 2016 — Кэрри Фишер (р. 1956), американская киноактриса, прославившаяся ролью принцессы Леи в «Звездных войнах».
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