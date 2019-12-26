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Итоги дня: виновник тарана в Казани, взрыв машины чиновника, приговор уфимским полицейским-насильникам

19:30, 26.12.2019
Итоги дня: виновник тарана в Казани, взрыв машины чиновника, приговор уфимским полицейским-насильникам
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 26 декабря.

В Казани задержали виновника тарана на улице Татарстан. По данным источников «Реального времени», он отказался пройти медосвидетельствование. Он отделается административным наказанием — уголовное дело не возбуждено.

Сегодня утром в Воронежской области был взорван служебный автомобиль главы администрации Рамонского района Николая Фролова. По данным правоохранительных органов региона, чиновник был ранен, но выжил.

Кировский суд Уфы вынес приговор экс-полицейским, изнасиловавшим свою коллегу на работе. Двое из них приговорены к 7 годам колонии, еще один к 6 годам. Бывшая дознаватель МВД должна получить от осужденных 3 млн рублей.

В Казани открылась главная елка города. Ледяной городок у «Чаши» встретит посетителей горками, фотозонами, скульптурами и другими праздничными объектами.

Президент Татарстана Рустам Минниханов взялся исполнить еще три желания детей. Перед началом заседания Госсовета России по вопросам развития агропромышленного комплекса, которое проходит в Москве, глава республики вновь присоединился к акции «Елка желаний».

Агентство Moody's отозвало рейтинги КАМАЗа на уровне В1 с «негативным» прогнозом. Также был снят рейтинг вероятности дефолта на уровне В1-PD.

Общество
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