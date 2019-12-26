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В ФАС рассказали о повышении тарифов за ЖКХ в 2020 году

06:54, 26.12.2019
В ФАС рассказали о повышении тарифов за ЖКХ в 2020 году
Фото: Олег Тихонов

В 2020 году в России плата за коммунальные услуги вырастет в среднем на 4 процента. Тарифы повысятся 1 июля, при этом в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обещают, что в будущем индексация тарифов будет происходить раз в год.

Повышая цены на услуги ЖКХ, власти ориентируются на инфляцию. В среднем в стране ожидается повышение цен на 4%. Индекс может различаться по регионам, но суммарно не должен превышать предельные индексы. В регионах с устаревшей коммунальной инфраструктурой плата за услуги ЖКХ будет выше, передают «Известия».

Ранее корреспондент «Реального времени» побывал в Совфеде, где обсудили модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры с высокой степенью износа.

Общество
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