Главное к утру: сомнения Путина, неадекватный водитель и три лучших общественных пространства

В Казани на улице Татарстан произошло необычное ДТП, кадры аварии появились в соцсетях.

На «сторис» пользователей в «Инстаграме» видно, как водитель одного из автомобилей дает задний ход, в результате чего под колесами другой машины оказываются люди.

На этом водитель не успокаивается, а на полном ходу въезжает во впереди стоящие машины.

Затем виновник аварии несколько раз попытался ударить ногой снимавших его участников ДТП. Кроме того, на записи видно, что он был не один — некий мужчина удерживал его от применения силы.

Врач-офтальмолог РКОБ Элина Минхузина назвала основные травмы глаз, которые люди получают зимой.

По ее словам, с наступлением зимнего периода в Республиканской клинической офтальмологической больнице увеличивается количество пациентов с травмами глаз.

Эксперт отметила, что взрывающиеся предметы, петарды и хлопушки опасны для глаз. «Частицы этих петард и хлопушек попадают в глазное яблоко, и если пациенту повезло и проникающего ранения не было, то глаз останется целым», — отметила врач.

Надевая солнцезащитные очки, можно избежать снежной слепоты — ожога глаз из-за ультрафиолета, который отражает снег.

Президент России Владимир Путин усомнился в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в их жизни в результате реализации нацпроектов.

«И, конечно, самый главный, ключевой результат, которого нам предстоит добиться, — это реальные перемены в жизни людей, перемены, которые почувствуют граждане. Не уверен, что у большинства людей есть сейчас такое ощущение», — отметил глава государства на заседании Президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По его словам, об этом свидетельствуют опросы общественного мнения различными структурами, в том числе Федеральной службой охраны.

Блогер-урбанист Илья Варламов опубликовал рейтинг лучших общественных пространств в России по итогам 2019 года. В топ-10 вошли три объекта из Татарстана.

Четвертое место заняла площадь Азатлык в Набережных Челнах. «Из безжизненного пустого пространства архитектурное бюро D.R.O.M. и КБ «Стрелка» сделали современную площадь с грамотным зонированием», — пишет блогер.

На шестом месте оказался казанский бульвар «Белые цветы». Варламов отметил, что объект появился на месте бывшей автостоянки.

Территория Лебяжьих озер в Казани замкнула рейтинг урбаниста. Он напомнил про экологическую реабилитацию озер, которая завершилась минувшим летом, а также обратил внимание на благоустроенность вокруг них.