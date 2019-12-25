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Глава СК РФ взял на контроль ситуацию с травлей в школе девочки из Уфы

13:49, 25.12.2019
Глава СК РФ взял на контроль ситуацию с травлей в школе девочки из Уфы
Фото: sledcom.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с травлей школьницы старшеклассниками в столице Башкортостана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что проверка возбуждена после ряда сообщений в СМИ. Мать девочки заявила, что ее дочь пострадала от действий учащихся старших классов, которые избивали и запугивали ее, вымогали деньги, склоняли к самоубийству. Данные действия привели к последствиям для здоровья девочки.

Следственный комитет организовал проверку, направленную на установление фактов произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

Общество Татарстан
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