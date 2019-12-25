Глава СК РФ взял на контроль ситуацию с травлей в школе девочки из Уфы

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с травлей школьницы старшеклассниками в столице Башкортостана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что проверка возбуждена после ряда сообщений в СМИ. Мать девочки заявила, что ее дочь пострадала от действий учащихся старших классов, которые избивали и запугивали ее, вымогали деньги, склоняли к самоубийству. Данные действия привели к последствиям для здоровья девочки.

Следственный комитет организовал проверку, направленную на установление фактов произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.