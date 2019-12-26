Ученые впервые вывели живое существо из искусственно созданной клетки

Фото: EurekALERT!

Китайские генетики из колледжа естественных наук Нанькайского университета опубликовали в издании «EurekALERT!» работу о том, как из искусственно созданной клетки впервые вывели живое существо. Речь идет о мыши, созданной из ооцитов GPSC4 — производных методов IVM И ЭКО. В статье опубликована и фотография этой мыши.

Ученые применили метод химического перепрограммирования, заставив клетки трансформироваться в функциональные ооциты — то есть половые клетки, участвующие в размножении.

Вместе с тем авторы проекта заявляют, что до внедрения этого исследования в жизнь человека еще очень далеко. Однако подобная технология перспективнее в сохранении фертильности и эндокринной функции, чем в лечении бесплодия, передает «Российская газета».