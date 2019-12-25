День в истории: Рождество, исчезновение СССР и крушение Ту-154 под Сочи
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 23 декабря. В этот день отмечают:
- Рождество Христово — главный христианский праздник. На 25 декабря он в основном выпадает в церквях, пользующихся григорианским и новоюлианским календарями. Однако на этот же день праздник приходится и в Японской православной церкви.
В этот день произошли следующие события:
- 1492 — Колумб основал первое поселение европейцев в Новом Свете. Ла-Навидад появился на острове Эспаньола
- 1905 — подавлена Новороссийская республика.
- 1946 — в СССР под руководством И. В. Курчатова запущен первый в Европе ядерный реактор.
- 1991 — Советский Союз официально прекратил свое существование. Произошла отставка Михаила Горбачёва с поста президента СССР. Официально наименование РСФСР изменено на Российская Федерация (Россия).
- 2016 — катастрофа Ту-154 под Сочи. При крушении самолета погибли 92 человека, среди них члены экипажа, артисты ансамбля Александрова и журналисты. Они летели в Латакию, на концерт в честь российских военных, отправившихся в Сирию.
Родились:
- Считается, что около 5 до н. э. на свет родился Иисус Христос. Он почитается за сына божьего в христианстве и за пророка в исламе.
- 1584 — Маргарита Австрийская (ум. 1611), королева Испании и Португалии (1599—1611)
- 1859 — Николай Касаткин (ум. 1930), русский советский живописец, участник Товарищества передвижников.
- 1878 — Луи Шевроле (ум. 1941), американский автогонщик и автомобилестроитель швейцарского происхождения.
- 1887 — Конрад Хилтон (ум. 1979), американский предприниматель, основатель сети отелей Hilton.
- 1925 — Карлос Кастанеда (ум. 1998), американский писатель и мистик.
- 1940 — Левон Оганезов, музыкант, композитор, актёр и телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации.
- 1955 — Евгений Маргулис, советский и российский рок-музыкант, гитарист и певец, участник групп «Машина Времени» и «Воскресенье».
- 1958 — Константин Кинчев, советский и российский певец, музыкант, автор песен, лидер рок-группы «Алиса».
- 1971 — Владислав Галкин (ум. 2010), российский актёр.
- 1976 — Армин ван Бюрен, нидерландский диджей и продюсер в стиле транс и прогрессив транс.
Ушли из жизни:
- 1885 — Павел Фомин (р. 1818), русский генерал, участник покорения Кавказа и Крымской войны.
- 1921 — Владимир Короленко (р. 1853), русский писатель.
- 1977 — Чарли Чаплин (р. 1889), актёр, режиссёр, сценарист.
- 1989 — Николае Чаушеску (р. 1918), правитель Румынии с 1965 по 1989. Он был расстрелян вместе с женой.
- 2006 — Джеймс Браун (р. 1933), американский певец, автор песен.
- 2016 — Джордж Майкл (р. 1963), британский певец.
- 2016 — Елизавета Глинка (р. 1962), российский общественный деятель и правозащитник.
- 2017 — Владимир Шаинский (р. 1925), советский и российский композитор.
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