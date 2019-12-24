Глава МВД России наказал Хохорина за учения со школьниками

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенанта полиции Артема Хохорина в виде неполного служебного соответствия.

Помимо этого, непосредственные организаторы учений были уволены из органов внутренних дел.

«Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии, непосредственных организаторов этой акции уволить», — передает ТАСС слова Колокольцева.

Ранее Министерство образования и науки Татарстана негативно отозвалось о проведении учений МВД с участием школьников в Тукаевском районе республики.