Новости общества

11:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Глава МВД России наказал Хохорина за учения со школьниками

11:25, 24.12.2019
Глава МВД России наказал Хохорина за учения со школьниками
Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенанта полиции Артема Хохорина в виде неполного служебного соответствия.

Помимо этого, непосредственные организаторы учений были уволены из органов внутренних дел.

«Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии, непосредственных организаторов этой акции уволить», — передает ТАСС слова Колокольцева.

Ранее Министерство образования и науки Татарстана негативно отозвалось о проведении учений МВД с участием школьников в Тукаевском районе республики.

ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров