Главное к утру: будет ли выдвинута кандидатура Рустама Минниханова и новая система сдачи на права

Правительство утвердило изменение системы экзаменов на водительские права. С октября 2020 года будет отменена «площадка». Соответствующее постановление Кабмина уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ряд новшеств начнет действовать уже в январе 2020 года, сразу после публикации документа. Так, планируется снять запрет на практические занятия на магистралях. Будет введен новый возрастной ценз для обучающихся.

Руководитель Штаба татар Москвы Рустем Ямалеев рассказал о намерении выдвинуть кандидатуру Рустама Минниханова на выборах президента республики в 2020 году.

Такое решение приняли старейшины штаба, заявил Ямалеев.

«В Совет старейшин штаба входят профессора, генералы, герои России. Они высказали мнение, что на выборы президента республики, которые состоятся в следующем году, необходимо выдвинуть кандидатуру Минниханова. Мы соберемся в четверг, чтоб принять решение», — передает его слова агентство.

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Из Казани отправилась команда из десяти призывников, которые будут служить в президентском полку. В том числе трое братьев-близнецов — Денислам, Руслан и Роман Галиевы, передают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Кроме почетного караула у мавзолея или Вечного огня, солдатам предстоят серьезные тренировки, ведь Кремлевский полк — это не только церемонии, он является действующим боевым подразделением.