День в истории: взятие Измаила, буква «Ё» и рождение Билана
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 24 декабря. В этот день отмечают:
- День взятия турецкой крепости Измаил войсками Суворова (1790).
В этот день произошли следующие события:
- 1777 — экспедиция Джеймса Кука открыла остров, который 2 января был назван островом Рождества.
- 1865 — основан Ку-клукс-клан.
- 1942 — приказ Наркомпроса РСФСР об обязательном употреблении буквы «Ё».
- 1991 — Российская Федерация заменила СССР в ООН.
Родились:
- 1798 — Адам Мицкевич (ум. 1855), польский поэт, политический публицист, деятель польского национального движения.
- 1818 — Джеймс Прескотт Джоуль (ум. 1889), английский физик, один из основоположников термодинамики.
- 1905 — Говард Хьюз (ум. 1976), американский кинорежиссер, сценарист, один из пионеров авиации.
- 1945 — Лемми Килмистер (ум. 2015), английский музыкант, лидер группы Motrhead.
- 1946 — Леонид Филатов (ум. 2003), актер, режиссер, поэт, писатель, публицист, телеведущий, народный артист России.
- 1971 — Рики Мартин, пуэрто-риканский певец, неоднократный обладатель «Грэмми».
- 1981 — Дима Билан, певец, первый российский исполнитель — победитель конкурса «Евровидение» (2008).
Ушли из жизни:
- 1863 — Уильям Теккерей (р. 1811), английский писатель-сатирик.
- 1889 — Сергей Боткин (р. 1832), врач-терапевт, классик русской медицины, общественный деятель.
- 1927 — Владимир Бехтерев (р. 1857), русский советский психиатр, невропатолог, физиолог, академик.
- 1982 — Луи Арагон (р. 1897), французский поэт и прозаик, член Гонкуровской академии.
- 2017 — Андрей Зализняк (р. 1935), советский и российский лингвист, академик РАН.
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