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Итоги дня: Галимова и другие назначения, полиция и школьники, в Казани кончаются свободные номера в отелях

19:30, 23.12.2019
Итоги дня: Галимова и другие назначения, полиция и школьники, в Казани кончаются свободные номера в отелях
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 23 декабря.

В республике произошло несколько знаковых назначений. Главой пресс-службы президента Татарстана Рустама Минниханова стала Лилия Галимова. В республике также появился уполномоченный по технологиям искусственного интеллекта. Анна Корнилова избавилась от приставки и.о. и официально стала директором Кадастровой палаты РТ.

Прокуратура Татарстана начала проверку после проведения «учений» отдела МВД в Тукаевском районе с участием школьников. Начали свое расследование и в Минобразования. Начальник районного отдела образования уволилась.

Туроператоры рассказали о дефиците мест размещения в казанских отелях. Большим спросом пользуются отели всех ценовых категорий в период новогодних праздников.

Ак Барс Банк и «Казань Арена» представили новый логотип и фирменный
стиль стадиона, разработанный после подписания официального соглашения о
долгосрочном сотрудничестве.

Исполком Казани определил четыре площадки для запуска салютов и фейерверков. На других устраивать запуски будет запрещено.

Рафаэль Нурмухаметов ушел на пенсию. Он вышел из состава правления «Татнефти».

Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда составил топ-10 самых востребованных рабочих профессий.

Общество
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