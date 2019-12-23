В Татарстане планируется ввести в эксплуатацию 24 новых молочных комплекса в ближайшие два года

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода РТ

В Татарстане в ближайшие два года планируется ввести в эксплуатацию 24 новых молочных комплекса на 17 тыс. коров, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

Объем инвестиций в данные проекты составит около 20 млрд рублей. Строительство молочных комплексов позволит Татарстану выйти на уровень производства 2 млн тонн молока в год.

Зяббаров уточнил, что за последние пять лет в республике введено в эксплуатацию 28 современных молочных комплексов на 30 тыс. голов дойного стада.

«Инвестиционные вложения расширили возможности для увеличения поголовья, повышения генетического потенциала и получения эффекта в виде прироста продуктивности дойного поголовья на 44%, что позволило довести денежную выручку от производства молока до 25 млрд рублей в год», — передает слова министра пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Ранее сообщалось, что за пять лет сумма инвестиций в АПК Татарстана составила 140 млрд рублей, в том числе в сельское хозяйство — 96 млрд, в перерабатывающую промышленность — 44 млрд рублей.

