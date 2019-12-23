День в истории: открытие спутника Сатурна, день дальней авиации ВВС РФ, смерть Туполева и Калашникова
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 23 декабря. В этот день отмечают:
- День снежных ангелов
- День дальней авиации ВВС РФ
В этот день произошли следующие события:
- 1672 год — открыт второй по величине спутник Сатурна — Рея;
- 1913 год — в США основана Федеральная резервная система;
- 1917 год — вышел первый номер старейшей центральной ежедневной газеты России «Гудок»;
- 1943 год — в ходе Великой Отечественной войны завершилась битва за Днепр.
Родились:
- 1777 год — Александр I Романов — российский император (1801—1825);
- 1799 год — Карл Брюллов — русский художник, представитель академизма;
- 1931 год — Лев Дуров — советский и российский актер театра и кино, режиссер, педагог, народный артист СССР.
Ушли из жизни:
- 1534 год — Отто Брунфельс — немецкий богослов и ботаник;
- 1942 год — Константин Бальмонт — русский поэт-символист, переводчик, эссеист;
- 1953 год — Лаврентий Берия — советский политический и государственный деятель, ближайший соратник Сталина;
- 1972 год — Андрей Туполев — советский авиаконструктор, создатель самолетов серии «ТУ», академик;
- 2013 год — Михаил Калашников — советский и российский конструктор стрелкового оружия, доктор технических наук.
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