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День в истории: открытие спутника Сатурна, день дальней авиации ВВС РФ, смерть Туполева и Калашникова

01:25, 23.12.2019
День в истории: открытие спутника Сатурна, день дальней авиации ВВС РФ, смерть Туполева и Калашникова
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 23 декабря. В этот день отмечают:

  • День снежных ангелов
  • День дальней авиации ВВС РФ

В этот день произошли следующие события:

  • 1672 год — открыт второй по величине спутник Сатурна — Рея;
  • 1913 год — в США основана Федеральная резервная система;
  • 1917 год — вышел первый номер старейшей центральной ежедневной газеты России «Гудок»;
  • 1943 год — в ходе Великой Отечественной войны завершилась битва за Днепр.

Родились:

  • 1777 год — Александр I Романов — российский император (1801—1825);
  • 1799 год — Карл Брюллов — русский художник, представитель академизма;
  • 1931 год — Лев Дуров — советский и российский актер театра и кино, режиссер, педагог, народный артист СССР.

Ушли из жизни:

  • 1534 год — Отто Брунфельс — немецкий богослов и ботаник;
  • 1942 год — Константин Бальмонт — русский поэт-символист, переводчик, эссеист;
  • 1953 год — Лаврентий Берия — советский политический и государственный деятель, ближайший соратник Сталина;
  • 1972 год — Андрей Туполев — советский авиаконструктор, создатель самолетов серии «ТУ», академик;
  • 2013 год — Михаил Калашников — советский и российский конструктор стрелкового оружия, доктор технических наук.
Общество УдмуртияТатарстан
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