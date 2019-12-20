Больше десяти федеральных ведомств не стали поддерживать новый генплан Казани

Фото: Мэрия Казани

Новый генплан Казани не поддержали 12 федеральных ведомств. Такие данные опубликованы на портале территориального планирования Минэкономразвития РФ.

Согласно данным портала, проект не поддержали Минэнерго России, Рослесхоз, МВД России, Минприроды России, Минобрнауки РФ, Минпромторг России, Минздрав РФ, Служба внешней разведки, Федеральная служба безопасности, Росгвардия, Федеральная служба охраны, госкорпорация «Роскосмос».

МЧС, Минобороны, госкорпорация «Росатом», Пестречинский муниципальный район, который граничит с Казанью, и органы власти и организации Татарстана проект согласовали. Минтранс принял документ, уведомив о необходимости внести поправки.

Не позднее 25 декабря Министерство экономического развития РФ подготовит сводное заключение, после чего проект генплана доработают и заново разместят в информационной системе.

Напомним, что генплан Казани планируют принять в начале 2020 года.