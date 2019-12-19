От удара номера отпечатались на стене: появились фото смертельного ДТП в Казани

В соцсети опубликовали фотографии с места смертельной аварии, где автомобиль «Лада» врезался в кирпичную стену.

На снимках видно, что легковушка превратилась в искореженную груду металла. Удар оказался такой силы, что на белой кирпичной кладке отпечатались номера автомобиля.

Напомним, что ДТП произошло в микрорайоне Царицыно на улице Каспийской. Водитель легковушки не справился с управлением автомобиля на высокой скорости и влетел в кирпичную стену. Погибли водитель и пассажир.