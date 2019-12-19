Путин: никто не знает причин глобального изменения климата

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос об угрозе глобального изменения климата для страны. Для РФ этот процесс очень серьезен, считает глава государства.

Таяние ледников и опустынивание напрямую угрожают России, уверен президент.

«Никто не знает причин глобального изменения климата», — сказал Путин.

По его словам, Россия действительно присоединилась к соглашению о сокращении вредных выбросов на 25—30% от уровня 1990 года.

Путин подчеркнул, что Россия не входит в тройку лидеров по объемам вредных выбросов.