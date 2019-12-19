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Путин: никто не знает причин глобального изменения климата

12:14, 19.12.2019

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос об угрозе глобального изменения климата для страны. Для РФ этот процесс очень серьезен, считает глава государства.

Таяние ледников и опустынивание напрямую угрожают России, уверен президент.

«Никто не знает причин глобального изменения климата», — сказал Путин.

По его словам, Россия действительно присоединилась к соглашению о сокращении вредных выбросов на 25—30% от уровня 1990 года.

Путин подчеркнул, что Россия не входит в тройку лидеров по объемам вредных выбросов.

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